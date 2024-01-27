"Все что можно делать – мы сделаем": Буданов о возможности нового обмена пленными
Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что обмен пленниками с Россией состоится. И, по его словам, может это произойти уже в ближайшем будущем.
На фоне ситуации с падением Ил-76, Буданов, руководитель Главного управления разведки Украины, высказался о намерении провести обмен военнопленными. Это заявление прозвучало в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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Защита жизней – приоритет
Среди прочего, руководитель разведки отметил важность сохранения жизни украинских граждан, находящихся во вражеском плену.
Жизнь наших людей – это самая высокая ценность, и мы сделаем все возможное для их спасения,
– отметил Буданов, подчеркивая готовность Украины к действиям.
Он также упомянул о необходимости выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы самолета Ил-76. Кроме того, этот инцидент, по его словам, может повлиять на дальнейшие обмены.
"Все что можно делать– мы сделаем", – констатировал Кирилл Буданов, выражая решительность в вопросе освобождения украинских пленных. Он констатирует, что они находятся в ужасных условиях, и так не должно быть.
Падение Ил-76: что нужно знать
- 25 января Служба безопасности открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 в России, а именно – в Белгородской области. На необходимости соответствующего расследования акцентировал президент Владимир Зеленский.
- Собственно, расследование было начато по статье о нарушении законов и обычаев войны. СБУ занимается выяснением ситуации вокруг падения самолета. Методы установления обстоятельств происшествия – не уточняют.
- Важно, что Ил-76, вероятно, должен был перевозить российских чиновников, но Федеральная служба безопасности России запретила лететь чиновникам. Информация о запрете от ФСБ стала известна украинской разведке после аварии.
- В Кремле утверждают, что Ил-76 потерпел крушение во время планового полета 24 января. Минобороны России также сообщило о "65 пленных украинцах", которые якобы были на борту и направлялись на обмен.
- Важно, что Москва не привела никаких подтверждений о пребывании украинских пленных на борту. Кроме того, следует память, что наш враг системно лжет в корыстных целях.
- В то же время ГУР Минобороны Украины заявляет, что Россия предпринимает целенаправленные шаги по дестабилизации ситуации. Очевидно, Кремль пытается ослабить международную поддержку Украины.