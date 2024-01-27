"Все что можно делать – мы сделаем": Буданов о возможности нового обмена пленными

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что обмен пленниками с Россией состоится. И, по его словам, может это произойти уже в ближайшем будущем.

На фоне ситуации с падением Ил-76, Буданов, руководитель Главного управления разведки Украины, высказался о намерении провести обмен военнопленными. Это заявление прозвучало в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Защита жизней – приоритет

Среди прочего, руководитель разведки отметил важность сохранения жизни украинских граждан, находящихся во вражеском плену.

Жизнь наших людей – это самая высокая ценность, и мы сделаем все возможное для их спасения,

– отметил Буданов, подчеркивая готовность Украины к действиям.

Он также упомянул о необходимости выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы самолета Ил-76. Кроме того, этот инцидент, по его словам, может повлиять на дальнейшие обмены.

"Все что можно делать– мы сделаем", – констатировал Кирилл Буданов, выражая решительность в вопросе освобождения украинских пленных. Он констатирует, что они находятся в ужасных условиях, и так не должно быть.

Падение Ил-76: что нужно знать