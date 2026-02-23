"Значительная цифра": Буданов сказал, когда может быть следующий обмен пленными с Россией
- Буданов сообщил, что продолжается работа над новым обменом пленными, который может состояться уже на этой неделе.
- Количество пленных, которые планируются на обмен, является значительным и больше, чем во время последнего обмена.
Последние месяцы 2025 года Россия тормозила процесс обмена пленными. В начале 2026 года его удалось возобновить. По результатам переговоров в Абу-Даби 157 украинцев вернулись домой.
Можно ли ожидать новый обмен пленными в ближайшее время, сказал Кирилл Буданов в комментарии для журналистов, передает 24 Канал.
Смотрите также "Иногда даже с родными трудно встречаться": что переживают освобожденные из плена и как не навредить им
Когда будет следующий обмен пленными?
По словам генерала, над обменом пленных продолжается работа. Он выразил надежду, что уже на этой неделе новая группа пленников Кремля вернется домой.
Раскрывать конкретное количество пленных, которые готовятся на обмен, Буданов не стал. Однако он отметил, что речь идет о значительной цифре, больше чем в прошлый раз.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский рассказал, что у россиян в плену находится 7 тысяч украинцев, а в Украине – больше чем 4 тысячи россиян.
Заметим, что первый в 2026 году обмен пленными состоялся 5 февраля. Тогда домой вернулись 157 украинцев, включая военных и гражданских. 139 освобожденных украинцев находились в плену с 2022 года. Среди них были незаконно осужденные защитники и защитники Мариуполя.
Кто вернулся из плена 5 февраля?
- Во время 71-го обмена пленными Украина вернула 41-летнего крымского татарина, военного ВСУ Эскендера Кудусова. Он попал в плен в 2022 году возле Мариуполя. Так называемый "суд ДНР" приговорил его к 29 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Жена Эльвира не видела его 4 года и 16 дней. Об освобождении узнала накануне, а дети – 14-летний сын и 12-летняя дочь – получили эту весть в школе в Николаеве.
- Из плена освободили военнослужащего 501 батальона морской пехоты Руслана Куртмаллаева. Его жена Ольга, больная раком, смогла дождаться долгожданной встречи.
- 5 февраля в Украину вернулся Назар Далецкий. Считалось, что он погиб еще в 2022-м, но в 2025 году трое освобожденных из плена защитников сообщили семье, что Назар жив.