Москва – это бешеный зверь, – Чубаров объяснил, почему не стоит радоваться уступкам кремля

Вечером 21 сентября Украине удалось вернуть из российского плена часть защитников Мариуполя. Этот обмен пленными можно считать частичным доказательством слабости кремля.

Такое мнение 24 каналу высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, условия обмена свидетельствуют о том, что россия вынуждена была идти на уступки Киеву.

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Как отметил Чубаров, эти уступки не связаны с тем, что у россиян проснулись какие-то чувства или они удовлетворены какими-то бонусами, полученными в результате обмена.

Все это является результатом успешных действий Вооруженных Сил Украины. Большую роль сыграло контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Возможно, также есть моменты, связанные с Югом, о которых мы пока не знаем,

– подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Почему не нужно чрезмерно радоваться уступкам кремля

Очевидно, что россия проигрывает войну в Украине. Несмотря на это Чубаров призвал украинцев воздержаться от чрезмерной эйфории.

Мы должны все время помнить, что москва – это бешеный зверь. Насколько бы он ни был загнан в угол, он будет пытаться напасть на побеждающего. Даже если это будет стоить ему жизни,

– сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Он отметил, что в ближайшие недели и месяцы весь мир должен очень внимательно наблюдать за любыми действиями кремля, чтобы вовремя отреагировать на потенциальную опасность.

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