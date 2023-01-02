В рамках большого обмена домой вернулись солдаты, считавшиеся пропавшими без вести
2 января 2023, 15:53Читати новину українською
Источник:Светлана Онищук
В рамках очередного обмена пленными, который состоялся 31 декабря, освобождены два военнослужащих из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Они считались пропавшими без вести.
В настоящее время бойцы проходят полное медицинское обследование. После этого им предстоит пройти реабилитацию.
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Кто вернулся домой
Домой вернулся солдат Николай Волошин. Он пропал без вести 20 июня 2022 года вблизи населенного пункта Верхняя Врубовка Луганской области.
Еще один боец "десятки", солдат Игорь Емчук, тоже дома. Он пропал без вести 22 июня 2022 во время боевых действий в районе населенного пункта Николаевка Луганской области.
Что известно о последнем обмене пленными
- 31 декабря 2022 г. состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией, благодаря которому домой вернулись 140 украинцев. Вместо России отдали 82 военных.
- Из плена освободили 82 бойца Вооруженных Сил, 15 бойцов Теробороны, 22 нацгвардейца, 11 военнослужащих Военно-морских сил и 10 пограничников. Среди уволенных есть двое братьев-близнецов, попавших в плен между Горным и Золотым в Луганской области. Также есть сержант, 12-летний сын которого написал письмо Президенту Зеленскому, чтобы помочь освободить отца. Также вернули отца и сына, которые вместе пошли служить в ряды территориальной обороны.
- Кроме этого, удалось вернуть американского питбультерьера из "Азовстали", которого оккупанты взяли в плен вместе с защитниками Мариуполя, но затем вывезли в Россию и подарили Кадырову.
- Всего за этот год из российской неволи удалось вызволить 1 596 человек — военных и гражданских. В том числе с начала полномасштабного вторжения освобождены из плена 187 женщин. ️Но в российском плену находятся еще более 3 тысяч украинских воинов.