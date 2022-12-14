Из российского плена вернули американца, задержанного еще в июне в Херсонской области

В среду, 14 декабря, прошел очередной обмен пленными. Среди 64 защитников Украины находился и гражданский американец Суэди Мурекези.

Мужчина – уроженец Руанды, но был вынужден покинуть родную страну вместе с семьей после геноцида 1994 года. В последние годы американец с рабочими поездками посещал Украину и решил остаться здесь жить.

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Как Мурекези попал в плен

Суэди поселился в Херсоне еще три года назад, а когда пришли захватчики, отказался покидать украинский город. Вместе с патриотическими горожанами Суэди участвовал в проукраинских митингах в оккупированном Херсоне.

Именно за проукраинскую позицию россияне 10 июня заключили в тюрьму мужчину. А уже сегодня американский гражданин и украинский патриот смог наконец-то вернуть себе свободу и снова имеет возможность держать в руках сине-желтое знамя.

Находился в тюрьмах с другими иностранцами

По информации Минобороны, Суэди провел большую часть плена в двух разных тюрьмах вместе с группой иностранцев, воевавших на стороне Украины.

Российским властям стало понятно, что я не имею никакого отношения к боевым действиям, но они все равно держали меня в тюрьме,

– сказал американец.

Мужчина отметил, что в конце октября его освободили из тюрьмы в Донецке, но он не смог покинуть город, поскольку документы, удостоверяющие личность, боевики ему не отдали.

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