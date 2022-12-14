Из российского плена вернули американца, задержанного еще в июне в Херсонской области
В среду, 14 декабря, прошел очередной обмен пленными. Среди 64 защитников Украины находился и гражданский американец Суэди Мурекези.
Мужчина – уроженец Руанды, но был вынужден покинуть родную страну вместе с семьей после геноцида 1994 года. В последние годы американец с рабочими поездками посещал Украину и решил остаться здесь жить.
Важно Еще 64 защитника Украины удалось вернуть: среди них – защитники Бахмута
Как Мурекези попал в плен
Суэди поселился в Херсоне еще три года назад, а когда пришли захватчики, отказался покидать украинский город. Вместе с патриотическими горожанами Суэди участвовал в проукраинских митингах в оккупированном Херсоне.
Именно за проукраинскую позицию россияне 10 июня заключили в тюрьму мужчину. А уже сегодня американский гражданин и украинский патриот смог наконец-то вернуть себе свободу и снова имеет возможность держать в руках сине-желтое знамя.
Находился в тюрьмах с другими иностранцами
По информации Минобороны, Суэди провел большую часть плена в двух разных тюрьмах вместе с группой иностранцев, воевавших на стороне Украины.
Российским властям стало понятно, что я не имею никакого отношения к боевым действиям, но они все равно держали меня в тюрьме,
– сказал американец.
Мужчина отметил, что в конце октября его освободили из тюрьмы в Донецке, но он не смог покинуть город, поскольку документы, удостоверяющие личность, боевики ему не отдали.
Украина продолжает возвращать своих граждан: основное
- 14 декабря домой вернулись 64 военнослужащих ВСУ. Они воевали на Донецком и Луганском направлениях. В частности, защищали Бахмут от российской агрессии.
- Предыдущий Обмен пленными состоялся 6 декабря. В День ВСУ домой вернулись еще 60 воинов. Речь идет о военных Вооруженных Силах, Нацгвардии, ГНСУ – 58 мужчин и 2 женщинах. Среди освобожденных – 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.
- 1 декабря Украине удалось вернуть из российского плена еще 50 воинов. Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Андрей Ермак сообщил, что среди освобожденных воинов также пленники, находившиеся в Оленовке, ранены, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях. Младшему из уволенных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59.
- Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля из российского плена уже вернули более 1300 украинцев.