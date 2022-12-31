Во время большого обмена пленными вернули легендарного пса из "Азовстали"

31 декабря 2022, 18:42
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31 декабря для украинских бойцов совершили настоящее новогоднее чудо. 140 украинцев вернули из российского плена

Домой вернули защитников Мариуполя, острова Змеиный, Бахмутского направления. В частности, как сообщил в эфире телемарафона спикер ГУР Андрей Юсов, из российского плена вернули и пса из "Азовстали", информирует 24 канал.

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Что известно о легендарном псе

Пес Адик породы питбультерьер был эвакуирован из "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя, но затем его вывезли в Россию.

В июне оккупанты похитили его и подарили Кадырову. Последний переименовал Адика в Борза и заявил, что пес будет охранять его дом.

Кого еще освободили из плена

В канун Нового года из плена врага освободили в результате обмена 140 украинских Защитников и Защитниц:

  • 82 бойца Вооруженных сил Украины,
  • 22 нацгвардейца,
  • 15 воинов территориальной обороны,
  • 11 представителей Военно-морских сил,
  • 10 военнослужащих Государственной пограничной службы.

По словам Юсова, сейчас воины находятся в госпиталях и готовятся к прохождению реабилитации. Всего с начала полномасштабного вторжения из российского плена освободили 1596 украинцев, из которых – 187 женщин.

Следует добавить, что 31 декабря во время 35-го обмена пленными Украина вернула домой 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдата.

Более того, Юсов отметил, что соответствующие органы занимаются переговорами по следующему обмену.

Предыдущие обмены военнослужащих

  • В рамках обмена пленными 14 декабря России передали священника УПЦ МП. Вместо него удалось вернуть гражданина США, похищенного на Херсонщине.
  • В этот же день домой вернулись 64 военнослужащих ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях. В частности, бойцы защищали от российских оккупантов Бахмут.
  • Предыдущий обмен пленными состоялся 6 декабря. В День ВСУ домой вернулись еще 60 защитников. Речь идет о военных Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГПСУ. В общей сложности 58 мужчин и 2 женщины. Среди освобожденных – 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

Автор: Анна Романюк