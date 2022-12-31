Во время большого обмена пленными вернули легендарного пса из "Азовстали"

31 декабря для украинских бойцов совершили настоящее новогоднее чудо. 140 украинцев вернули из российского плена

Домой вернули защитников Мариуполя, острова Змеиный, Бахмутского направления. В частности, как сообщил в эфире телемарафона спикер ГУР Андрей Юсов, из российского плена вернули и пса из "Азовстали", информирует 24 канал.

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Что известно о легендарном псе

Пес Адик породы питбультерьер был эвакуирован из "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя, но затем его вывезли в Россию.

В июне оккупанты похитили его и подарили Кадырову. Последний переименовал Адика в Борза и заявил, что пес будет охранять его дом.

Кого еще освободили из плена

В канун Нового года из плена врага освободили в результате обмена 140 украинских Защитников и Защитниц:

82 бойца Вооруженных сил Украины,

22 нацгвардейца,

15 воинов территориальной обороны,

11 представителей Военно-морских сил,

10 военнослужащих Государственной пограничной службы.

По словам Юсова, сейчас воины находятся в госпиталях и готовятся к прохождению реабилитации. Всего с начала полномасштабного вторжения из российского плена освободили 1596 украинцев, из которых – 187 женщин.

Следует добавить, что 31 декабря во время 35-го обмена пленными Украина вернула домой 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдата.

Более того, Юсов отметил, что соответствующие органы занимаются переговорами по следующему обмену.

Предыдущие обмены военнослужащих