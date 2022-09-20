Украина и россия договорились об обмене 200 военнопленных, – Эрдоган

Украина и Россия договорились обменять 200 пленных военных. Такую информацию распространил Реджеп Эрдоган.

Президент Турции отметил, что Киеву и москве удалось договориться. Так что 200 пленных вернутся домой.

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По договоренности сторон будет обменено 200 заложников,

– заявил турецкий лидер.

Он считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".

Эрдоган также подчеркнул, что Украина должна вернуть все свои земли, которые оккупировала россия.

У россиян больше пленных, чем у ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что у врага есть больше пленных украинцев, чем у Вооруженных Сил Украины – пленных россиян. Поэтому задача наших военных – создать как можно больший обменный фонд, чтобы вернуть домой всех наших защитников.

В то же время Зеленский отметил, что после успеха ВСУ на Харьковщине этот обменный фонд существенно увеличился. Речь идет о сотнях русских солдат.

Кстати, глава государства призвал вражеских бойцов сдаваться в плен. Он пообещал им отношение в соответствии с Женевской конвенцией.

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Тела погибших защитников поступают в ужасном состоянии

Глава патронатной службы защитников "Азовстали" Елена Толкачева заявила, что Украина получает тела погибших героев в ужасном состоянии. Иногда невозможно не только распознать тело визуально, но взять материал для ДНК-теста.

Толкачёва также поражена тем, как россияне относятся к телам своих военных во время обмена. Поэтому она не представляет, что оккупанты делают с телами украинских бойцов.

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