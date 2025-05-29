Украине удалось освободить из плена более половины гарнизона "Азовстали", – Юсов

Больше половины гарнизона "Азовстали" было освобождено из российского плена. Почти треть из них - это бойцы "Азова".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в эфире "Радио Свободы".

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Что рассказал Юсов о возвращении защитников "Азовстали"

Андрей Юсов рассказал, что всего около 2 500 защитников из разных подразделений были выведены или эвакуированы из "Азовстали" в 2022 году. Из них по состоянию уже 1 279 военных были возвращены из российского плена.

То есть больше половины гарнизона "Азовстали" освобождено из российского плена. Также среди них освобождено 455 бойцов "Азова" за этот период, в рамках обменов Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. И это, если мы говорим о статистике по сравнению с другими подразделениями – хорошие цифры, хотя я понимаю, что статистика не заменяет для конкретных семей их родственников,

– заявил он.

Представитель ГУР также подчеркнул, что в ходе последнего обмена Украине удалось освободить военнопленных из тех частей и подразделений, которые ранее не попадали в списки. Речь идет о представителях из 46 украинских подразделений.

"Это колоссальный результат, потому что это не просто спасенные жизни и статистика, это невероятно важная информация об и условиях пребывания, количество, места содержания, и личную историю других", – отметил чиновник.

Вопрос относительно заявлений командования "Азова" об отсутствии их бойцов в списках обмена Андрей Юсов отказался комментировать, назвав это высказывание "эмоциональными".

Я не буду комментировать отдельные фамилии и отдельные заявления. Но это в целом для всех очень чувствительная и очень болезненная тема. И поэтому любой публичный комментарий к этому вопросу должен быть сдержанный, взвешенный, и в интересах пленных, то есть учитывая пребывание их там и защиту их прав в плену и как можно более быстрого возвращения в Украину,

– пояснил представитель Координационного штаба.

Юсов также отметил, что употребление названия бригады "Азова" в медийном пространстве усложняет вопрос их возвращения. Ведь российские спецслужбы, которые занимаются и тематикой обменов, используют темы пленных по своему усмотрению, чтобы ухудшить ситуацию с войной в Украине.

К слову, ранее командующий "Азова" Денис "Редис" Прокопенко отмечал, что в рамках последнего обмена в формате "1000 на 1000" не было ни одного бойца из бригады. Возмутил полковника также и тот факт, что вернули предателя, который просил нож у вертухаев, чтобы издеваться над нашими бойцами.

Тогда Андрей Юсов ответил, что Россия самостоятельно выбирала, кого отдать на обмен из пленных украинцев. Украинская сторона же стремится вернуть каждого, кто сейчас находится в плену в стране-агрессоре, а Мариупольский гарнизон является одним из приоритетных направлений по возвращению.