Словно из концлагеря: в каком состоянии украинцы, освобожденные из плена

Во время одного из последних обменов пленными Украине удалось освободить еще 90 своих защитников. Фотографы Влада и Константин Либеровы сделали фото освобожденных защитников.

На зафиксированных супругами Либерових кадрах видно всю нечеловеческую сущность оккупантов.

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Плен убивает

25 июня домой из российского плена вернулись 90 украинских военных. Это воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Они в свое время стояли на защите Мариуполя, ЧАЭС, воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Теперь после лет плена они, наконец, дома. Голодные и измученные. После освобождения всех защитников доставили в госпиталь.

Эти фотографии говорят сами за себя. Российский плен убивает, и каждое возвращение наших домой огромное счастье с привкусом большой боли. Ведь тысячи украинских защитников и защитниц, как и гражданских людей до сих пор находятся там, в лапах фашистского режима России,

– так подписали фото освобожденных из плена супругов Либеровых.

Как выглядят освобожденные из плена защитники / Фото Либеровы

Напомним, что 28 июня в Украину удалось вернуть 10 гражданских украинцев, среди них те, кто находился в руках боевиков, еще с 2017 – 2018 годов.