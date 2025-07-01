Вместо реабилитации или отпуска: как россиян после освобождения из плена снова бросают на штурмы

С мая 2025 года между Украиной и Россией состоялось несколько масштабных обменов пленными, в рамках которых в страну-агрессора вернулись более 1000 солдат. Однако домой некоторые из них так и не попали.

Вместо реабилитации или отпуска оккупантов оперативно отправили обратно в части, а кто-то уже снова вынужден идти в штурмы. Об этом во вторник, 1 июля, рассказали в проекте "Хочу жить" со ссылкой на расследование The Insider, передает 24 Канал.

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После плена – снова на фронт

После серии обменов военнопленными российские власти увезли часть солдат на "фильтрацию" в Подмосковье, а кого-то сразу развернули в сторону передовой. Журналисты и правозащитники массово получают жалобы об этом от освобожденных россиян и их родственников.

Был обмен, в него включили нашего друга. Он должен был вернуться домой. Как я поняла, на середине пути автобус просто развернули – они поехали обратно на фронт,

– рассказывает россиянка.

Как россиян отправляют на войну после возвращения из плена: смотрите видео

В "Хочу жить" отмечают – если Украина действительно борется за каждого своего гражданина в российских застенках, то Россия возвращает своих исключительно для повторного "использования в качестве пушечного мяса". Героями оккупантов выставляют только во время "показухи на камеру" в первые минуты после обмена.

Напомним, что среди переданных Украине во время репатриации тел погибших обнаружили останки по меньшей мере 20 российских солдат. Это могли сделать намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой экспертов.