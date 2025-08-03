Оккупанты продолжают распространять ложь в сети, чтобы дискредитировать украинскую власть. Россияне создают фейки вокруг ситуации с обменом пленными.

3 августа президент Зеленский сообщил, что во время встречи в Стамбуле 23 июля стороны договорились об обмене еще 1200 пленными, передает 24 Канал.

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Какие провокации по обмену пленными готовит Россия?

В СНБО предупредили, что россияне готовят новую ИПСО против Украины. Они хотят показать, что украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу "всех на всех", а делает это только с "избранными" пленными.

Таким образом враг стремится манипулировать процессом обменов, а также перебрасывать ответственность за нежелание проводить процесс прозрачно.

Ранее оккупанты уже распространили фейк о том, что Украина якобы отказывается принимать около 90 своих граждан – военнопленных и бывших заключенных – на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Грузии.

Впрочем, на самом деле с начала вторжения россияне незаконно вывозили осужденных с временно оккупированных территорий. Когда срок наказания у этих людей закончился, их отпустили со справками на руках, которые не являются документами для пересечения границы.

Решение о въезде принимает грузинская сторона. Украинское консульство в Тбилиси выдает ноты, которые подтверждают готовность оформить удостоверение на возвращение в Украину. Но такое удостоверение могут получить только те, чье гражданство подтверждено,

– объяснили в СНБО.

В ведомстве добавили, что все граждане Украины, которые имеют подтверждающие документы, получают помощь и возвращаются домой.