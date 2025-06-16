Россияне предлагали обменять военных на детей, это вне понимания, – Зеленский

Зеленский заявил, что Россия предлагала обменивать своих пленных военных на похищенных детей. Он отметил важность инициативы и призвал партнеров к поддержке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи Владимира Зеленского и Александра Ван дер Беллена.

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По словам президента Украины, сейчас для возвращения тысячи украденных россиянами детей, участвуют многие страны.

Мы не меняем их (детей – 24 Канал) ни на что. Это абсолютно несправедливо,

– подчеркнул Зеленский.