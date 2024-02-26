В сети распространили информацию, что Украина якобы не хочет забирать пленных: почему это фейк
Источник:SPRAVDI
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали о новом вражеском вбросе, который сейчас распространяют в сети. Он касается обмена наших пленных с Россией.
В частности, российские пропагандисты пишут, что, мол, Украина не хочет забирать своих военнопленных и обменивать их. Оккупанты спекулируют на реальных украинцах, которые сейчас находятся в плену в России.
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Россия распространяет вброс об украинских пленных
Представители Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что в социальных сетях опубликовали имена и фамилии реальных людей, которые находятся в российском плену и кого Украина якобы не хочет забирать.
В то же время в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что подобная информация является вбросом и российская сторона не предлагала эти списки для обмена.
Переговоры продолжаются, новые обмены готовятся,
– отметили в Координационном штабе.
Кроме того, в штабе добавили, что для того, чтобы все украинцы смогли вернуться из плена, наше общество должно оставаться объединенным и не доверять врагу и его провокациям.
Оккупанты устроили судилище над украинскими пленными
- На временно оккупированной территории Донецкой области террористическое формирование "ДНР" 7 февраля совершило судилище над украинскими пленными. 33 украинских военнослужащих получили сроки от 27 лет до 29 лет.
- По данным так называемого "суда", наши военные якобы применили запрещенные средства в вооруженном конфликте, обстреляв ряд населенных пунктов из самоходных артиллерийских установок. Все якобы для того, чтобы "разрушить социальную инфраструктуру, запугать мирных граждан и убить их".
- Наказание наши военнопленные должны отбывать в колонии строгого режима. Речь идет о военных 36-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ.
- На судилище над нашими пленными отреагировал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал это решение циничным и отметил, что объявленные приговоры осуществляются непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями, и являются незаконными.
- Лубинец также отметил, что подобные приговоры являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток. Поэтому, их можно считать военным преступлением.