"За нас Украина не забыла": трогательное видео с защитником, которого освободили из плена

Украина и Россия 10 июня провели новый этап обмена военнопленными. Один из защитников, вернувшийся на родину, растрогал многообещающими словами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое выложил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Какие многообещающие слова сказал защитник после обмена

Один из защитников, который вернулся в рамках обмена военнопленными 10 июня, сказал, что Украина помнит обо всех своих людях.

За нас Украина не забыла ... Помнила за нас ... Слава Украине!

– подчеркнул Герой.

Защитник растрогал многообещающими словами после обмена / Видео с телеграм-канала Дмитрия Лубинца

Военнопленный также отметил, что после возвращения домой в первую очередь планирует обнять свою сестру, дочь и внучек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Украина помнит о каждом, кто еще ждет свободы в российской неволе, а также будет бороться, пока все не вернутся домой.

К слову, 10 июня в новом этапе обмена пленными удалось вернуть раненых и тяжелобольных защитников. По словам президента Владимира Зеленского, все освобожденные нуждаются в немедленной медицинской помощи.