Новый обмен пленными: имена и фамилии освобожденных украинцев

26 июня состоялся очередной обмен пленными в категориях: младше 25, тяжелораненые и тяжелобольные. Самому молодому освобожденному воину – 24 года, самому старшему – 62.

Большинство из освобожденных 26 июня пробыло в плену более 3 лет. Среди них – много защитников Мариуполя, передает 24 Канал.

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