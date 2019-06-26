Новый обмен пленными: имена и фамилии освобожденных украинцев
26 июня состоялся очередной обмен пленными в категориях: младше 25, тяжелораненые и тяжелобольные. Самому молодому освобожденному воину – 24 года, самому старшему – 62.
Большинство из освобожденных 26 июня пробыло в плену более 3 лет. Среди них – много защитников Мариуполя, передает 24 Канал.
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Сегодня из российского плена вернулись трое военнослужащих из Ровненского района – 27, 41 и 53 лет. Они среди тех, кого Украина освободила в рамках очередного этапа большого обмена, информирует в Telegram начальник Ровенской ОВА Александр Коваль. Среди освобожденных – один из Хмельницкого района и один из Каменец-Подольского района. Информация уточняется. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Среди тех, кто возвращается домой, есть воин из села Зубовщина Коростенского района. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Бунечко. Еще 5 жителей Днепропетровщины вернулись на родную землю из российского плена. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. Также стало известно, что возвращали волынян и во время нескольких предыдущих обменов, состоявшихся на днях. А именно: Еще 18 защитников из Запорожской области вернулись домой из плена России. Большинство из них были в плену с 2022 года, сообщил руководитель ОВА Иван Федоров. Среди тех, кого освободили, – Илья Линник. Он служил в 79 ДШБ, попал в российский плен 25 апреля 2022 года. Родные его ждали более трех лет. Как рассказала сестра военного Татьяна, известие о возвращении брата родные узнали от него самого – он позвонил, когда они были на концерте, где выступала его племянница, поэтому защитник тоже смог увидеть ее выступление. Во время обмена пленными 26 июня 2025 года в Украину из российской неволи вернулся военнослужащий из Ивано-Франковской области Владимир Петрик. Об этом в Facebook сообщила председатель областной военной администрации Светлана Онищук. Владимир Петрик родился 16 октября 1982 года. Исчез 1 января 2025 года в Волчанске Харьковской области. Владимир родился в селе Угорники Коломыйского района. Впоследствии переехал с матерью в Ивано-Франковск. Председатель Винницкого областного Совета Вячеслав Соколов сообщил, что в рамках нового обмена домой вернулись двое военных из Винницкой области. Сергей и Валерий попали в плен в Харьковской области.
Домой вернулся Александр Бухало из Запорожской области
Освобожден азовец Артур Матвеев из Киевской области
Вернулись трое ривненчан
Еще двое хмельничан дома
Домой вернулся воин из Житомирской области
Освобождены из плена 5 жителей Днепропетровщины
Черниговец Алексей Дудко возвращается домой
Сумщина встречает Игоря Бинали Оглы
Среди освобожденных – 4 волынян
Буковинец Петр Щербатый – дома
Домой вернулся военный из Запорожья Илья Линник
Военный Владимир Петрик из Ивано-Франковской области освобожден из плена
Двое воинов из Винницкой области вернулись домой
Сегодня из российского плена вернулись трое военнослужащих из Ровненского района – 27, 41 и 53 лет. Они среди тех, кого Украина освободила в рамках очередного этапа большого обмена, информирует в Telegram начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.
Среди освобожденных – один из Хмельницкого района и один из Каменец-Подольского района. Информация уточняется. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Среди тех, кто возвращается домой, есть воин из села Зубовщина Коростенского района. Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Бунечко.
Еще 5 жителей Днепропетровщины вернулись на родную землю из российского плена. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.
Также стало известно, что возвращали волынян и во время нескольких предыдущих обменов, состоявшихся на днях. А именно:
Еще 18 защитников из Запорожской области вернулись домой из плена России. Большинство из них были в плену с 2022 года, сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.
Среди тех, кого освободили, – Илья Линник. Он служил в 79 ДШБ, попал в российский плен 25 апреля 2022 года. Родные его ждали более трех лет.
Как рассказала сестра военного Татьяна, известие о возвращении брата родные узнали от него самого – он позвонил, когда они были на концерте, где выступала его племянница, поэтому защитник тоже смог увидеть ее выступление.
Во время обмена пленными 26 июня 2025 года в Украину из российской неволи вернулся военнослужащий из Ивано-Франковской области Владимир Петрик. Об этом в Facebook сообщила председатель областной военной администрации Светлана Онищук.
Владимир Петрик родился 16 октября 1982 года. Исчез 1 января 2025 года в Волчанске Харьковской области.
Владимир родился в селе Угорники Коломыйского района. Впоследствии переехал с матерью в Ивано-Франковск.
Председатель Винницкого областного Совета Вячеслав Соколов сообщил, что в рамках нового обмена домой вернулись двое военных из Винницкой области. Сергей и Валерий попали в плен в Харьковской области.