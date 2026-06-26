Состоялся 76-й обмен пленными: кого Украина вернула из российского плена

В пятницу, 26 июня, состоялся 76-й обмен пленными. 160 украинских защитников вернулись на Родину.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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Кого удалось вернуть домой?

В результате переговорного процесса и благодаря усилиям украинской стороны удалось освободить 160 военнослужащих, находившихся в плену с 2022 года.

Среди освобожденных сегодня – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, в частности представители Сухопутных войск, Сил поддержки, ДШВ, ТрО, Воздушных сил, Медицинских сил, ВМС, а также Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Они защищали государство на Донецком, Луганском, Харьковском, Черниговском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях,

– говорится в сообщении штаба.

В частности, 115 освобожденных бойцов принимали участие в обороне Мариуполя и "Азовстали".

Вместе с солдатами и сержантами домой удалось вернуть 58 офицеров.

Особенность этого возвращения заключается в том, что практически 99% освобожденных попали в плен в 2022 году. Они пробыли в самых тяжелых условиях содержания более 4 лет,

– подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Самому молодому освобожденному защитнику – 26 лет, а самому старшему – 66. Также домой вернулись семеро защитников, которые отметят свои дни рождения уже на свободе – в июне. Двое из них отметили свой день рождения всего два дня назад, находясь в плену.

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Напомним, в ходе обмена 5 июня Украине удалось вернуть 185 военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, а также одного гражданского. Этот обмен стал вторым этапом масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000".