Весть для половины Украины: из каких областей освобождены из плена защитники 10 июня
- Первый этап нового обмена пленными завершился 10 июня, вернув домой защитников с тяжелыми травмами и болезнями из разных областей Украины.
- Львовская, Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Черкасская, Полтавская, Винницкая, Днепропетровская и Харьковская области будут встречать вскоре своих защитников.
10 июня закончился первый этап нового обмена пленными. Домой вернулись защитники с тяжелыми травмами и болезнями.
Уроженцами или жителями каких областей Украины являются освобожденные военные, рассказывает 24 Канал.
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Какие области Украины будут встречать своих воинов
Предварительно, во время обмена вернулись 6 жителей Львовщины, а Тернопольщина встретит из плена своих 7 военнослужащих.
Также есть 3 защитников из Буковины:
- 55-летний Роман Захаров из Хотина,
- 47-летний Мариан Марущак из села Хряцкая Герцаевской общины,
- 48-летний Михаил Турецкий из Заставны.
На Волынь вернутся 6 воинов. Это волыняне и внутренне перемещенные лица, семьи которых проживали в области:
- Борис Василенко 1985 года рождения из Луцка,
- Олег Карпюк 1991 года рождения из Нововолынска,
- Сергей Колошва 1983 года рождения из села Заречье Владимирского района,
- Николай Романюк 1976 года рождения из села Дидычи Луцкого района,
- Андрей Русенко 1997 года рождения из Мариуполя,
- Анатолий Щетинец 1969 года рождения из села Ольгово Херсонской области.
Еще 2 военнослужащих – из Ровенской области: 36-летний и 47-летний солдаты из Дубенского и Ровенского районов.
Кроме того, из российского плена вернулись 6 военных из Хмельницкой области:
- 3 из Хмельницкого района,
- 2 из Каменец-Подольского,
- 1 из Шепетовского.
Вскоре своих 5 защитников также встретит Черкасская область:
- старшего сержанта Виктора Тарасюка,
- младшего сержанта Антона Кочергу,
- солдата Александра Рудника,
- солдата Андрея Сулиму,
- солдата Александра Клименко.
Во время обмена в Украину вернулись 6 жителей Полтавщины. А также 11 жителей Винницкой области – Олег, четыре Александра, Игорь, Анатолий, Руслан, Ярослав, Валерий и Вадим.
Из российского плена удалось освободить аж 19 жителей Днепропетровщины, среди них 7 из Криворожского района.
Также освобождены 8 защитников из Харьковской области. Это жители Харькова, Мерефы, Чугуевского района.