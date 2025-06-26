Истории некоторых из них – настоящее чудо, – Клименко об освобожденных из плена украинцах

Украина и Россия 26 июня провела очередной этап обмена военнопленными. Истории некоторых из защитников действительно настоящее чудо.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

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Что Игорь Клименко рассказал о возвращенных из плена защитников

Игорь Клименко отметил, что 26 июня еще одна группа наших защитников вернулась домой – в Украину, где за них боролись и где их ждали. Среди освобожденных были гвардейцы и пограничники. Большинство находились в плену еще с 2022 года.

Истории некоторых из них – настоящее чудо. Их считали пропавшими без вести, но даже несмотря на неизвестность, государство продолжало поиски. И сегодня они с нами,

– подчеркнул глава МВД.

Он также отметил, что впереди наших военнослужащих ждет длительная реабилитация.

"Мы позаботимся о медицинской, психологической и социальной поддержке наших бойцов. Они получат всю необходимую помощь – это наш долг", – резюмировал министр.

Клименко подчеркнул, что возвращение наших людей – результат упорной ежедневной работы и бесконечной веры. Глава МВД поблагодарил каждого, кто делает это возможным.

В то же время Игорь Клименко отметил, что стоит помнить и продолжать бороться за каждого и каждую, чтобы они смогли вернуться на родину.

К слову, во время обмена 26 июня удалось вернуть молодежь в возрасте до 25 лет, а также раненых и тяжелобольных военнопленных. Часть из них доставили из плена на скорых.