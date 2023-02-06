Потерял 30 килограммов: сестра военного рассказала об аде в плену
Украина 4 февраля провела очередной обмен пленными. На этот раз удалось вернуть домой 115 украинских защитников и одну защитницу.
Украинцев ошеломили кадры во время обмена, ведь все бойцы были худощавые, утомленные и одеты в летнюю форму. Сестра освобожденного защитника Киевщины в эфире телеканала "Киев" рассказала, в каких условиях жили наши бойцы.
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Защитник похудел на 30 килограммов
Воин Максим, попавший в плен во время обороны Киевщины, вернулся домой 4 февраля. За 10 месяцев неволи он потерял 30 килограммов веса. Сестра бойца Ирина Мещерякова рассказывает, что украинцы в плену получали мизерное количество пищи в день и не бывали на открытом воздухе.
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По ее словам, в камере, где находился брат, было 14 человек.
Им давали менее 2 чашек пищи ежедневно. И по 4 чашки теплого питья на 14 человек 3 раза в день,
– рассказала женщина.
Худшим она назвала то, что до лета военный ни разу не бывал на свежем воздухе. Только ближе к осени, говорит Мещерякова, пленных начали выводить на несколько минут в летней одежде.
Обмен пленными 6 февраля: что известно
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что это был довольно удачный и большой обмен. Он стал возможным благодаря совместной работе всех органов, вовлеченных в деятельность Координационного штаба.
- Заместитель начальника ГУР Дмитрий Усов доложил, что среди освобожденных – 87 воинов Вооруженных сил Украины. Также домой вернулись 19 представителей органов системы МВД.
- Председатель ОП Андрей Ермак отметил большой личный вклад в процесс подготовки обменов пленными бывшего министра обороны Украины Дениса Монастырского, погибшего в результате крушения вертолета в Броварах.
- Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что среди освобожденных есть представитель Нацгвардии, которого ранее считали пропавшим без вести.