После лет ожидания: сколько военных вернулись из плена на Харьковщину
Состоялся очередной обмен пленными с Россией. В Харьковскую область также вернулись бойцы – 11.
Некоторые из них годами находились в российском плену. Подробнее об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.
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Из каких районов Харьковской области освобождены бойцы
5 февраля 2025 года состоялся 61-й обмен пленными, в результате которого 11 защитников вернулись в Харьковскую область.
Пятеро из них – из Харькова, один – из Золочева, один – из Купянска, два – из Купянского района и два – из Чугуевского района.
И это, наверное, одна из самых светлых новостей, которые мы имеем за эту непростую неделю,
– отметила Анна Черненко.
Для некоторых из них плен длился почти три года, и наконец они ступили на родную украинскую землю.
Однако еще большое количество украинцев остается в плену, и мы должны продолжать бороться за каждого до конца.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия провели обмен пленными в формате 150 на 150.
Среди освобожденных – воины Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы и полицейский.