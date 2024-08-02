Трамп раскритиковал обмен пленными США и России: что именно ему не понравилось

Кандидат на пост главы Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал администрацию действующего президента Джо Байдена. Он назвал американских переговорщиков "позором".

Об этом сообщает агентство Associated Press. Там рассказали, что именно не понравилось Трампу.

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Что сказал Трамп об обмене пленными между США и Россией

В своей соцсети Truth Social, которая, кстати, недоступна в Украине, Трамп высказался по обмену пленными между США и Россией.

Трамп спросил, платили ли Соединенные Штаты наличными за освобождение 1 августа, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан прямо отрицал. Он также спросил, выдали ли США "убийц, киллеров или бандитов?" среди россиян, которые передали в Россию в рамках соглашения об обмене.

"Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок ни в чем, особенно в обмене заложниками", – написал Трамп в соцсети Truth.

Политик гордится своим успехом в освобождении американцев, удерживаемых другими странами.

Согласно его словам, американские "переговорщики" всегда позорят общество. Он заявил, что "вернул многих заложников" и не дал за это противоположной стране ничего – "и никогда никаких денег".