Такое мнение в эфире 24 Канала, комментируя обмен заключенными между США и Россией, высказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной. Он добавил, что сейчас Москва навязывает нарратив о том, что война в Украине это отдельная тема и не очень важная.

Смотрите также Очень странная история: о чем США и Россия могут договариваться в Стамбуле

В какой иллюзии находятся США?

Россияне стремятся показать американцам, что сейчас приоритетной темой является перезагрузка их отношений. Страна-агрессор намекает, что надо говорить о торговле, восстановлении авиасообщения, открытии посольств и ряде других тем, но только не о российско-украинской войне.

К большому сожалению, Соединенные Штаты идут на это, как осел за морковью,

– отметил Лесной.

Россияне узкий вопрос российско-украинской войны расширили до кучи других тем, в том числе и касательно обмена заключенными. Жестом доброй воли, по убеждению политолога, было бы возвращение из российского плена бойцов "Азова". А вот обмен Карелиной на Петрова говорит о налаживании отношений России и США. Американцы находятся в иллюзии Трампа, который считает, что если с россиянами наладить отношения, то можно будет решить другие вопросы и оттянуть Россию от Китая.

"Не получается этого. Сейчас это большая проблема, потому что по этому треку пока доминирует Россия, а не Трамп, хотя он обещал, что доминировать будет он", – подчеркнул Лесной.

К сведению! 10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между США и Россией. Среди обсуждаемых тем: деятельность дипломатических миссий и восстановление прямого авиасообщения между странами.

Напомним, в Абу-Даби Россия обменяла заключенную Ксению Карелину, гражданку США и России, которая была приговорена к 12 годам лишения свободы из-за того, что пожертвовала средства в пользу украинской благотворительной организации, что в США. Соединенные Штаты вернули России Артура Петрова, гражданина Германии и России, который был арестован на Кипре за вероятный экспорт чувствительной микроэлектроники.