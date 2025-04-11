Таку думку в етері 24 Каналу, коментуючи обмін ув'язненими між США та Росією, висловив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний. Він додав, що зараз Москва нав'язує наратив про те, що війна в Україні це окрема тема і не дуже важлива.

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В якій ілюзії перебувають США?

Росіяни прагнуть показати американцям, що наразі пріоритетнішою темою є перезавантаження їхніх відносин. Країна-агресорка натякає, що треба говорити про торгівлю, відновлення авіасполучення, відкриття посольств та низку інших тем, але тільки не про російсько-українську війну.

На превеликий жаль, Сполучені Штати йдуть на це, наче віслюк за морквою,

– зазначив Лісний.

Росіяни вузьке питання російсько-української війни розширили до купи інших тем, зокрема і про обмін ув'язненими. Жестом доброї волі, за переконанням політолога, було б повернення з російського полону бійців "Азову". А от обмін Кареліної на Петрова говорить про налагодження відносин Росії та США. Американці перебувають в ілюзії Трампа, який вважає, що якщо з росіянами налагодити стосунки, то можна буде розв'язати інші питання та відтягнути Росію від Китаю.

"Не виходить цього. Нині це велика проблема, тому що за цим треком поки що домінує Росія, а не Трамп, хоча він обіцяв, що домінувати буде він", – наголосив Лісний.

До відома! 10 квітня в Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між США та Росією. Серед обговорюваних тем: діяльність дипломатичних місій та відновлення прямого авіасполучення між країнами.

Нагадаємо, в Абу-Дабі Росія обміняла ув'язнену Ксенію Кареліну, громадянку США та Росії, яка була засуджена до 12 років позбавлення волі через те, що пожертвувала кошти на користь української благодійної організації, що у США. Сполучені Штати повернули Росії Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії, який був заарештований на Кіпрі за ймовірний експорт чутливої мікроелектроніки.