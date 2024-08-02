"Азов" делал невозможное, и вы делайте, – защитница Мариуполя "Нава" шокировала своими фото из плена

Страна-агрессор отказывается включать в обмен пленных из "Азова". Поэтесса и военнослужащая Валерия Субботина призвала делать невозможное для того, чтобы освободить из плена "азовцев". Женщина показала свои фото, сделанные в российской неволе.

Защитница Мариуполя решила напомнить обществу о тех, кто уже более 2 лет находится в российских застенках в нечеловеческих условиях. Субботина выложила собственные фото, которые были сделаны во время плена.

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"Впервые жалко саму себя"

Комментируя фотографии, военнослужащая отметила, что впервые чувствует к себе жалость, поскольку видит себя в неволе. Эти кадры были сняты в тюрьме в Еленовке. В течение нескольких месяцев плена десятки раз женщина подвергалась унижениям. Оккупанты фотографировали ее татуировки, заставляли раздеваться для фото.

Украинская защитница в плену / Фото Facebook Валерия Субботина

Вы сейчас в шоке от того, какой замученной я выгляжу. Но эти фото здесь, чтобы вы подумали о тех, кто в плену уже более двух лет. Чтобы вы подумали об "Азове", которого нет в обменах. И я не хочу слышать, что для обменов делается все возможное. Если бы азовцы делали все возможное, мы бы не выстояли в Мариуполе так долго. Нет. "Азов" делал невозможное, и вы делайте. Каждый. Все возможное и невозможное,

– призвала "Нава".

: Валерия Субботина, позывной "Нава" – украинская журналистка, преподаватель, поэтесса, военнослужащая, майор Национальной гвардии Украины. Служила в пресс-службах полка "Азов" и Донецкого пограничного отряда. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину мобилизована в полк "Азов". 17 мая 2022 года после выхода из "Азовстали" попала в российский плен, из которого была освобождена по обмену 10 апреля 2023 года.