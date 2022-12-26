После освобождения из плена трое защитников Змеиного вернутся на службу
Источник:Госпогранслужба Украины
На Сочельник из российского плена вернули трех защитников острова Змеиный. В частности, домой вернулись Андрей Владиченко, Никита Журьян, Евгений Коновко.
Героев дома встречали пограничники и родственники. Освобожденных защитников приветствовали цветами, плакатами и флагами.
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Военные хотят вернуться на службу
Как отмечают трое военнослужащих, находились в российском плену 9 месяцев. Их удалось освободить 24 декабря, вместе с еще тремя пограничниками Донецкого и Луганского отряда.
После возвращения домой ребята уже прошли реабилитацию, получили медицинскую и психологическую помощь.
Сообщается, что уже в ближайшее время наши защитники снова вернутся на службу и будут защищать родную землю от врага.
Из российского плена освободили защитников Змеиного / Фото Госпогранслужба
Украина возвращает своих граждан домой: последние новости
- Медикиня Виктория Обедина из "Азовстали" наконец-то смогла встретиться со своей 5-летней дочерью в Польше. Их развели в мае, когда оккупанты взяли женщину в плен.
- В Украину удалось вернуть 16-летнего парня, незаконно вывезенного в Россию. На территории государства-агрессорки парень прожил более 8 месяцев.
- В рамках обмена пленными 14 декабря России передали священника УПЦ МП. Вместо этого удалось вернуть гражданина США, похищенного на Херсонщине.
- В этот же день домой вернулись 64 военнослужащих ВСУ. Они воевали на Донецком и Луганском направлениях. В частности, защищали Бахмут от российской агрессии.
- А предыдущий обмен пленными состоялся 6 декабря. В День ВСУ домой вернулись еще 60 воинов. Речь идет о военных Вооруженных Силах, Нацгвардии, ГНСУ – 58 мужчин и 2 женщинах. Среди уволенных – 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.