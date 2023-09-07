Препятствия со стороны России: Буданов рассказал, когда возможен обмен пленными всех на всех
Есть определенные преграды со стороны России относительно обмена пленными "всех на всех". Киев над ними работает.
Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Процесс обмена военнопленными продолжается. Есть определенные технические трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции России. Но мы и это преодолеем,
– отметил Кирилл Буданов.
Глава ГУР пояснил, что сейчас есть определенные преграды, которые создает исключительно Россия, и над их преодолением идет работа.
Обмен "всех на всех" возможен
Однако, по его словам, эта ситуация не так сложна, как кажется. И Украина максимально близка к тому, чтобы в ближайшее время Россия пошла на встречу по обмену пленными "всех на всех".
"Просто нужно найти правильные пути урегулирования этого момента", – добавил Буданов.Обратите внимание!
Обмен пленными: последние новости
- Украина и Россия с начала полномасштабной войны регулярно проводят обмен военнопленными.
- Последний обмен прошел 7 августа, когда домой удалось вернуть 22 воина: двух офицеров, военнослужащих рядового и сержантского состава.