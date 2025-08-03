Есть договоренность об обмене 1200 человек, – Зеленский о новом этапе возвращения украинцев
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности по обмену 1200 человек, достигнутую во время переговоров в Стамбуле.
- Сейчас власть работает над разблокированием возвращения украинских гражданских, включая уточнение данных по каждой фамилии.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по результатам переговоров в Стамбуле есть договоренность об обмене 1200 человек. Сейчас продолжается работа над списками.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского.
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Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком переговорный трек, в частности выполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи.
Среди ключевых вопросов – продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками,
– заявил президент.
Рустем Умеров доложил о коммуникации с российской стороной, а также о шагах для разблокирования возвращения украинских гражданских, включая уточнение данных по каждой фамилии.
По словам Зеленского, Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, в частности США, и усилиях по возвращению украинских детей, которые были похищены и вывезены в Россию.
Они также обсудили следующие заседания Ставки и вопросы, которые на них рассмотрят: подготовку энергетики и критической инфраструктуры к отопительному сезону, развитие украинской ПВО и дальнобойных ударов по российской логистике.
Президент добавил, что сейчас идет аудит выполнения решений СНБО и Ставки, и признал, что часть решений до сих пор не реализовано, но это будет "исправлено безотлагательно".