На Новый год планировался обмен пленными: Зеленский объяснил, почему он не состоялся
- Зеленский заявил, что Россия затягивает обмен пленными, несмотря на договоренности в конце 2025 года.
- По словам президента Украины, вопрос заключается не в желании, а в уровне давления на Россию.
В конце 2025 года Украина и Россия достигли договоренностей по обмену военнопленными. В то же время российская сторона затягивает реализацию этого процесса.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом в пятницу, 16 января, сообщает 24 Канал.
Почему обмены не происходят?
Владимир Зеленский заявил, что отсрочка окончания войны идет со стороны России. Ярким примером политики страны-агрессора является затягивание обменов пленными.
В конце прошлого года были договоренности по обмену наших людей – военнопленных. Тысячу людей обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы? Россия. Почему они не меняют? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет,
– сказал президент.
По словам Зеленского, российская сторона последовательно откладывает обмен – сначала тысячи людей, потом 500, а впоследствии и формат "всех на всех", который является частью мирного плана.
Глава государства подчеркнул, что вопрос заключается не в желании, а в уровне давления на Россию – только при таком условии война в Украине может завершиться.
Справка. Всего за время полномасштабного вторжения Украина вернула из вражеского плена 6266 своих граждан, из которых – 403 гражданских лица. Среди этого количества: 266 женщин и 6000 мужчин.
Есть ли прогресс?
Недавно Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калином.
По словам Владимира Зеленского, в 2026 году Украина пытается восстановить обмены пленными, и именно это, по словам президента, является ключевой темой в диалогах с Турцией.
Последний обмен между сторонами состоялся 2 октября. Тогда в Украину вернулись 185 украинских защитников из разных подразделений (среди них двое бойцов "Азова") и еще 20 гражданских.