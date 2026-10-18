"Не получали троє суток": Зеленский рассказал о приостановке поступления разведданных из США

В течение трех суток США не передавали Украине информацию о российских баллистических атаках. В настоящее время процесс обмена этими уникальными данными наконец возобновился.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью NBC News.

Почему эти данные имеют решающее значение

Президент пояснил, что Киев получает важную разведывательную информацию от многих европейских союзников.

Однако именно Вашингтон располагает эксклюзивной информацией о запусках баллистических ракет.

Только у США есть эти данные, и они сообщают нам, когда Россия использует баллистические ракеты,

– сказал глава государства.

По словам Зеленского, сейчас уже обмен разведданными "разблокирован". "Мы очень благодарны за это. Теперь все работает", – сказал он.

Обратите внимание! Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что заявление Зеленского о перерыве в обмене разведданными с Украиной не соответствует действительности.

На фоне этих событий Зеленский также выразил надежду, что Дональд Трамп останется на стороне Украины или хотя бы займет нейтральную позицию.

Напомним, ранее Украина получила предупреждение от США о возможном прекращении обмена разведданными в случае возобновления ударов по НПЗ России.

В то же время сам Дональд Трамп публично заявлял, что продолжает помогать Киеву и не прекращал передачу информации.

Отметим, что во время баллистических атак на Киев в течение трех дней с 12 по 14 октября США не предупредили Украину о запуске ракет. Они уже были обнаружены фактически на подлете в столицу.