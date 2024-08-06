Bloomberg едва не поставило под угрозу обмен заключенными между Западом и Россией

Издание Bloomberg "попрощалось" с главным автором статьи, в которой "ошибочно утверждалось", что репортер Wall Street Journal Эван Гершкович был уволен Россией.

Это стало одной из нескольких дисциплинарных мер. Ведь подобные действия могли поставить под угрозу обмен заключенными между Россией и странами Запада.

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Bloomberg нарушило договоренности по публикации новости об обмене заключенных с Россией

В четверг, в 7:41 утра по восточному времени, Bloomberg обнародовало соответствующую статью. На тот момент Гершкович и другие заключенные все еще находились под стражей России - на пути в Анкару, столицу Турции.

Впоследствии опубликованный материал отредактировали, чтобы отразить тот факт, что на момент публикации заключенные еще не были освобождены.

Через несколько дней главный редактор Bloomberg News Джон Миклетвейт написал в записке для сотрудников, что публикация статьи "могла поставить под угрозу" договоренности об обмене, в результате которого были освобождены Гершкович и другие.

Даже если наша история, к счастью, ничего не изменила, это было явным нарушением редакционных стандартов, благодаря которым эта редакция имеет такое доверие во всем мире,

– подчеркнул он.

После расследования Миклетвейт заявил, что Bloomberg принял "дисциплинарные меры против ряда причастных, и пересмотрит процессы, чтобы гарантировать, что подобные ошибки больше не повторятся".

К слову, это был самый масштабный обмен заключенными со времен холодной войны между Россией и Западом. Из российских тюрем вернулись по меньшей мере 10 российских политзаключенных, 2 американцев, обвиняемых в шпионаже, и приговоренный к смертной казни в Беларуси гражданин Германии.