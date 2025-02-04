Дональд Трамп выразил заинтересованность в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных ресурсов в обмен на поставки оружия. В России эту идею восприняли негативно.

Свое мнение по этому поводу высказал представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Как отреагировали в России

Песков назвал "покупкой помощи" предложение президента США Дональда Трампа помогать Украине в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам.

Если называть вещи своими именами – это предложение покупать помощь. Не продолжать ее предоставлять на безвозмездной основе, а обеспечивать на коммерческой,

– заявил представитель диктатора.

Лучшим вариантом, по его мнению, якобы было бы полное прекращение помощи Киеву. По его словам, это якобы поспособствовало бы "окончанию этого конфликта".

Заметим, что канцлер Германии Олаф Шольц также раскритиковал идею американского лидера Дональда Трампа предоставлять Украине военную помощь в обмен на ее полезные ископаемые.

Обосновал он это тем, что принять подобный обмен было бы "очень эгоистично и очень эгоцентрично" со стороны Вашингтона, поскольку, этими ресурсами Украина могла бы финансировать свое восстановление.