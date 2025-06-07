Обмен телами погибших между Украиной и Россией перенесли на следующую неделю, – Коордштаб

Обмен телами погибших между Украиной и Россией, о котором договорились на последнем раунде переговоров в Стамбуле, перенесли на следующую неделю. Заявления российских переговорщиков о начале мероприятий по репатриации не соответствуют действительности.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, передает 24 Канал. Сейчас идет подготовка к обмену тяжелобольными и тяжелоранеными, молодыми людьми, а также возвращение тел.

Смотрите также Россияне готовы обменять 500 военных: Зеленский раскрыл, когда состоится обмен пленными

Что известно об обмене телами

Накануне глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский обвинил Украину в срыве процесса – она якобы "неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными". По словам россиян, группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена.

Однако в Координационном штабе утверждают, что заявления представителей государства-агрессора о якобы начале репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности.

Любые односторонние заявления или действия со стороны представителей государства-агрессора являются очередной манипуляцией относительно чувствительного и важного вопроса репатриации тел наших защитников,

– заявили в Украине.

О вероятном переносе обмена со ссылкой на собственные источники пишет также "РБК-Украина". Украинская сторона требует, чтобы обмен не был "слепым" и прошел по согласованным спискам.

Поэтому наша сторона сейчас формирует списки и требует этого от них (россиян – 24 Канал). Обмен тщательно готовится, но из-за манипуляций со стороны России он, скорее всего, будет перенесен,

– рассказал собеседник для СМИ.