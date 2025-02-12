У Путина отреагировали на предложение Зеленского обменять районы Курщины

Накануне об идее обмена территориями рассказал Владимир Зеленский. В Кремле заявили, что Россия не будет обсуждать тему обмена территориями с Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.

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Что ответил Песков на слова Зеленского об обмене территорий

Песков назвал "невозможным" обсуждение темы обмена территорий России.

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории,

– сказал представитель кремлевского диктатора.

По его словам, украинские военные будут якобы "изгнаны с территории России или уничтожены".

Напомним, что накануне по этому вопросу высказаться успела и пресс-секретарь МИД страны-агрессора Мария Захарова.

Она в уже давно знакомом пропагандистском духе заявила, что, мол, в Курской области украинских военных, что "орудуют там", якобы "ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора-два".

Таким циничным образом последовательница режима Путина отклонила идею Владимира Зеленского, при этом умолчав о тех преступлениях, которые совершают российские войска в отношении своих же граждан в Курской области. Подробности о ее заявлении, читайте в материале 24 Канала.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью журналистам отмечал, что Киев готов предложить России прямой обмен территориями. Таким образом Украина может отказаться от земель, которые ВСУ удерживают в Курской области, обменяв на какую-то из оккупированных Россией наших территорий.