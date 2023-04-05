Свои не интересуют, а наших отдавать не хотят, – Жданов об обмене пленными
Третьего апреля из российского плена вернулось 12 украинцев. Это ответ России на одностороннюю передачу Украиной тяжелораненых российских пленных, которая состоялась 24 марта.
Об этом у себя на стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, россияне избегают контактов по обмену военнопленными.
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Тысячи еще остаются в плену
Он рассказал, что 3 апреля с плена вернули 10 украинских военных из разных подразделений Вооруженных Сил Украины. Среди них – пять бойцов были тяжело ранены. Гражданские – жители Харьковщины и Донбасса. Это те, которых удалось внести в список для обмена.
Жданов добавил, что в плену остаются тысячи украинцев. Последний обмен был ответным шагом на одностороннюю передачу Украиной всех тяжелораненых российских военнопленных. Всего за время полномасштабного вторжения обменяли 2005 человек.
Олег Жданов о новом обмене военнопленными: смотреть видео
Переговоры по обмену военнопленных идут очень тяжело. Российская сторона не идет на контакт по этому вопросу. Свои их не интересуют, а наших они отдавать не собираются,
– отметил военный эксперт.
Обмен военнопленными
- Последний обмен пленниками состоялся 3 апреля. Россияне вернули 10 украинских военных и 2 гражданских.
- Перед этим, 24 марта, Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельны.
- В Координационном штабе по обращению с военнопленными подчеркнули, что Украина всегда забирает всех, кого Россия предлагает: и военных, и гражданских.