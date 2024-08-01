Байден намекнул, что не говорил с Путиным об обмене заключенных
Запад провел большой обмен заключенными с Россией. Джо Байден это подтвердил и прокомментировал вопрос о вероятности разговора с Путиным.
Президент США сказал в Белом доме, что действительно состоялся обмен заключенными. Джо Байден ответил на вопрос о том, планирует ли говорить с правителем Кремля, пишет 24 Канал.
Смотрите также "Россия призналась в преступлениях": обмен политзаключенными с США раскрыл важную деталь
Что сказал Байден относительно Путина
Мне не нужно говорить с Путиным,
– сказал Джо Байден.
То есть американский лидер дал понять, что он не проводил беседу с российским диктатором Путиным по обмену заключенных между Россией и Западом.
Соединенные Штаты обменяли обменять 16 человек, в частности, и 5 немцев и 7 граждан России, которых в Белом доме назвали "политическими заключенными в своей стране". Во время обмена США вернули:
- бывшего морпеха Пола Уилана,
- репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича,
- журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву,
- оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.
Смотрите также Россия, США, Германия и 3 страны проводят масштабный обмен заключенными: первые подробности
Стоит заметить, что последний раз Байден с Путиным говорил за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину – в феврале 2022 года.
Относительно того, готов ли Байден говорить с российским диктатором он высказывался в июле 2024 года, заявив, что пока не готов к прямому взаимодействию с Владимиром Путиным.