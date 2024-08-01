Байден намекнул, что не говорил с Путиным об обмене заключенных

Запад провел большой обмен заключенными с Россией. Джо Байден это подтвердил и прокомментировал вопрос о вероятности разговора с Путиным.

Президент США сказал в Белом доме, что действительно состоялся обмен заключенными. Джо Байден ответил на вопрос о том, планирует ли говорить с правителем Кремля, пишет 24 Канал.

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Что сказал Байден относительно Путина

Мне не нужно говорить с Путиным,

– сказал Джо Байден.

То есть американский лидер дал понять, что он не проводил беседу с российским диктатором Путиным по обмену заключенных между Россией и Западом.

Соединенные Штаты обменяли обменять 16 человек, в частности, и 5 немцев и 7 граждан России, которых в Белом доме назвали "политическими заключенными в своей стране". Во время обмена США вернули:

бывшего морпеха Пола Уилана,

репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича,

журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву,

оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.

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Стоит заметить, что последний раз Байден с Путиным говорил за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину – в феврале 2022 года.

Относительно того, готов ли Байден говорить с российским диктатором он высказывался в июле 2024 года, заявив, что пока не готов к прямому взаимодействию с Владимиром Путиным.