"Дипломатический подвиг": Байден подтвердил обмен заключенными между Россией и Западом

Последние дни СМИ обращали внимание на то, что из российских колоний и СИЗО начал исчезать ряд политзаключенных, среди них были российские оппозиционеры, а также американские журналисты. Впоследствии выяснилось, что всех их готовили к обмену, который состоялся 1 августа в Анкаре.

Джо Байден прокомментировал возвращение заключенных. Он назвал его "дипломатическим подвигом". По словам президента США, к обмену присоединились Германия, Польша, Словения, Норвегия и Турция.

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Конец страданиям

Байден заявил, что удалось договориться об освобождении 16, в частности пятерых немцев и семерых граждан России, которые были политзаключенными в своей собственной стране.

Некоторые из этих женщин и мужчин несправедливо содержались в заключении годами. Все они перенесли невероятные страдания и неопределенность. Сегодня их мучения закончились,

– подчеркнул президент.

Ранее в СМИ объявили список тех, кого обменяли. Из страны-агрессора освободили корреспондента WSJ Эвана Гершковича, морского пехотинца США Пола Уилана, российского журналиста Владимира Кара-Мурзу, художницу Александру Скочиленко, правозащитника Олега Орлова, журналиста "Радио Свобода" Алсу Курмашеву, работника Красного Креста из Германии Рико Кригер.

Тем временем Москве передали 8 человек, в частности офицера ФСБ Вадима Красикова, которого осудили на пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского командира, и супругов Дульцевых, которых посадили в Словении за шпионаж.