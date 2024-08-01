"Россия призналась в преступлениях": обмен политзаключенными из США раскрыл важную деталь

В Турции состоялся обмен заключенными между Россией и Западом. На свободе оказались по меньшей мере 10 российских политических заключенных, а также 2 обвиняемых в шпионаже американцев и приговоренный к смертной казни в Беларуси гражданин Германии.

Этот обмен, пожалуй, стал крупнейшим за последнее время. Возможно, вообще в истории подобных мероприятий. Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом раскрыл важную деталь.

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Что показал обмен заключенными

В аэропорт Анкары прилетели 7 самолетов – 2 из США и по одному из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России. По данным турецких СМИ, всего было обменяно 26 человек, из которых Россия получила 10, западные страны – 16.

Официально перечень освобожденных лиц объявлен до сих пор не был, однако мировые СМИ уже публикуют фамилии тех, кто сегодня оказался на свободе.

Здесь Игорь Рейтерович заметил важную деталь: Россия отдает журналистов, деятелей культуры, публицистов и политиков, одновременно западные страны – киллеров и шпионов, то есть людей, которые были привлечены к политическим убийствам. За ними однозначно стоит ФСБ или другие российские силовые структуры.

Россия призналась в преступлениях, признала заинтересованность в этих людях, показала, что имеет непосредственное отношение к тем убийствам, которые происходили за рубежом,

– подчеркнул политолог.

Кого освободила Россия

Среди освобожденных из российских тюрем – 3 граждан США: журналист Эван Гершкович, бывший морпех США Пол Вилан и журналистка "Радио Свободы" Алсу Курмашова.

Также на свободе оказались:

политик и публицист Владимир Кара-Мурза;

политик Илья Яшин;

экс-депутат городской думы Томска, экс-координатор областного штаба Алексея Навального Ксения Фадеева;

экс-сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов;

экс-координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева;

художница Александра Скочиленко.

Среди освобожденных оказались и граждане Германии – Патрик Шобель, Кевин Лик, Герман Мойжес и Рико Кригер. Последнего приговорили к смертной казни в Беларуси, но его потом "помиловал" Александр Лукашенко.

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Кого отдает Запад

В результате обмена Россия получит наемного убийцу, работавшего на ФСБ – Вадима Красикова, которого осудили за убийство в Берлине бывшего чеченского и грузинского командира Зелимхана Хангошвили.

Также в страну-агрессора вернутся лица, которых считают причастными к российской военной разведке ГРУ – супругов Артема и Анны Дульцевых вместе с двумя детьми, Павла Рубцова и Михаила Микушина.

Кроме того, Россия получит хакера Романа Селезнева, а также организаторов незаконных бизнес-схем Владислава Клюшина и Вадима Конощенко, что помогали Кремлю обходить международные санкции.