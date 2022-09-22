Есть свидетели трагедии в Еленовке, – Жорин рассказал, в каком состоянии защитники "Азовстали"

Украина вернула из плена военных, которых оккупанты удерживали в различных учреждениях. Среди освобожденных есть также свидетели трагедии в Еленовке.

У украинских героев, вернувшихся из плена, разное эмоциональное и физическое состояние. Об этом 24 каналу рассказал экс-командир мариупольского полка Максим Жорин.

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"Большинство бойцов истощены"

Жорин отметил, что прошедшие по обмену украинские военные до освобождения находились в разных учреждениях и учреждениях на оккупированных территориях.

Их доставили из Еленовки, донецкого СИЗО, донецкой больницы. Из числа тех, кого вернули, были даже те, которые находились в помещениях, взорванных русскими. То есть у нас сейчас будет даже возможность пообщаться со свидетелями трагедии в Еленовке,

– объяснил военный.

По его словам, почти все уволенные украинские военные обладают высоким морально-боевым духом.

"Они еще больше заряжают всех, чтобы продолжать нашу борьбу против врага. Однако почти все нуждаются в медицинском уходе и медицинской помощи. Большинство из них – в чрезвычайно истощенном состоянии, многие после издевательств и пыток... Поэтому им придется какое-то время находиться в медучреждениях" , чтобы восстановиться", – рассказал Жорин.

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Состояние командиров

Военный указал, что руководитель обороны "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", а также его замы находятся в Турции.

С ними в ближайшее время организуют связь, а также у них будет возможность личных встреч. Они в нормальных условиях, Турция берет на себя обязательство. Теперь они находятся в безопасности. По формальным договоренностям, они должны быть на территории третьей страны, но с победами Украины на поле боя эти моменты также можно будет снова обдумывать,

– считает Жорин.

По его словам, в Турции находятся представители Украины, имеющие постоянную коммуникацию и координацию с Анкарой по всем этим вопросам.

"Еще больше, Турция готова и дальше помогать в переговорах, чтобы возвращать как украинских героев, так и помогать в других вопросах – политических, дипломатических, экономических. Поэтому Турция занимает сейчас достаточно взвешенную позицию на стороне Украины", – убежден собеседник.

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Обмен на медведчука

Жорин подчеркнул, что использование экс-нардепа виктора медведчука для обмена является "совершенно нормальным" ходом.

Это удачная договоренность и удачный обмен. Я в медведчуке вообще ценности не вижу. Но то, что Украина сейчас смогла использовать те возможности и условия, которые были вокруг и заставила россию поменяться на медведчука – это очень высокий дипломатический уровень.

– считает военный.

По его мнению, это огромная заслуга украинской стороны, которая умело смогла использовать все условия, в том числе и на поле боя, чтобы вернуть домой украинских героев.

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