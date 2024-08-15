Украина расширяет переговорную группу по обмену пленными, –Малыш

Украина работает над тем, чтобы вернуть всех пленных на свою территорию. Глава СБУ рассказал, что наше государство расширяет переговорную группу для этого.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что сотрудники его структуры вместе с другими подразделениями Сил обороны активно работают над пополнением обменного фонда за счет новых пленных России. Организация обменов и возвращение украинских защитников и гражданских лиц домой из российского плена является одной из приоритетных задач.

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Украина будет бороться за каждого

По словам Малюка, отныне расширяется переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. Теперь в нее будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.

Я уверен, что именно такой вариант даст возможность объединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой. Именно синергия и сочетание наших усилий быстрее даст соответствующие плоды,

– убежден глава СБУ.

В то же время стоит отметить, что это касается организации обменов не только в отношении военнослужащих, но и гражданских граждан. Говорится также о тех, кого Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.

Малюк также отметил, что во время боев в Курской области удалось взять в плен сотню россиян. Сейчас с ними работают военная контрразведка и следователи СБУ.



После всех необходимых процедур Украина сможет вести переговоры об их обмене.