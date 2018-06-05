Лучшие университеты Украины: обнародовали ТОП-200 вузов

В рейтинге "Топ-200 Украина 2018" среди украинских Вузов остались лидерами Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Новый рейтинг презентовали Центр международных проектов "Еврообразование" в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

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Рейтинг "Топ-200 Украина 2018" составляли по новой методике, которую дополняли и совершенствовали в течение 2006-2018 лет.

"При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание современные тенденции развития университетов, обозначенные Конференцией IREG-9: "Рейтинги и аккредитация – две дороги к одной цели" (г. Хассельти, Бельгия) и Конференцией министров образования Европейского пространства высшего образования", – говорится в сообщении.

Лидерами среди украинских университетов остаются Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Несмотря на различные сферы, в которых действуют эти два ЗВО, они вдвоем заняли первую строчку рейтинга со значительным отрывом удалившись от других университетов.



Лидеры рейтинга "Топ-200"

В 2018 году в первой десятке лидеров сохранили свое пребывание Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (4 место), Национальный университет "Львовская политехника" (5 место), Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (6 место), Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (7 место), Национальный технический университет "Днепровская политехника" (8 место), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (10 место).

Заслуживает внимания развитие деятельности Сумского государственного университета. Он продемонстрировал наибольший прогресс среди украинских ЗВО. В 2016 году он занимал 15 место, в 2017 – уже 11, а в 2018 он вошел в десятку лидеров и занял 9 место в рейтинге "Топ 200 Украина".

Напомним, украинский центр качества образования предоставил объяснения ученикам, которые обращались по поводу проблем с тестированием по английскому языку. Известно, что после ВНО по этому предмету в 2018 году школьники из десятков городов Украины пожаловались на плохие условия его проведения.