Обнародована лишь сотая часть всех доказательств, – Геращенко об убийстве Шеремета

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что опубликованная на брифинге информация о фигурантах по делу об убийстве Павла Шеремета – это лишь сотая часть собранных доказательств.

Об этом Геращенко сообщил в эфире 24 канала.

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После брифинга МВД по задержанию подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, у общественности начали появляться сомнения, что приведенных доказательств – внешнего сходства, телефонных разговоров – будет достаточно для того, чтобы потом в суде доказать вину задержанных.

Зато Геращенко утверждает, что представленные на брифинге доказательства – это лишь небольшая часть собранной правоохранителями информации.

Сегодня были обнародованы десятые или сотые доли тех доказательств, которые собраны по этому делу. Все доказательства занимают тысячи часов прослушивания разговоров, перехват электронных документов, факты, свидетельства, тысячи часов видеозаписей,

– отметил Геращенко.

► Что известно об убийстве Павла Шеремета

Известный журналист Павел Шеремет погиб от взрыва авто 20 июля 2016 года в Киеве. Этот автомобиль, в котором он ехал и в котором была заложена взрывчатка, принадлежал журналистке Елене Притуле – гражданской жене погибшего.



Павел Шеремет

► О каких деталях дела рассказали на брифинге

Следствие провело более 800 изъятий документов, в частности у мобильных операторов.

Допросили более 3 тысяч человек, провели 47 экспертиз, отработали 577 домов и около 4 300 квартир.

Проверили 80 миллионов телефонных соединений и 44 тысячи абонентов.

Исследовали видеозаписи с 21 камеры наблюдения.

Следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране, путем ликвидации известной личности". Правоохранители подозревают в организации и убийстве журналиста Павла Шеремата 5 человек. Среди них – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады;

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик;

Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, музыкант;

Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча";

Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума".

По информации полиции, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие. Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку. Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не состоялось.

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Следующий этап, который ведет следствие и надеется вскоре обнародовать важную информацию, – имя заказчика преступления. Президент Зеленский по завершению брифинга выразил надежду – заказчика "возьмут" и это станет точкой в ​​расследовании этого резонансного дела.