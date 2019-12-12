20:22
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Оприлюднена лише сота частина усіх доказів, – Геращенко про вбивство Шеремета

      51
      Антон Геращенко / iamir.info

      Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що опублікована на брифінгу інформація щодо фігурантів у справі про вбивство Павла Шеремета – це лише сота частина зібраних доказів.

      Про це Геращенко повідомив в ефірі 24 каналу.

      Важливо: Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент – відео

      Після брифінгу МВС щодо затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, у громадськості почали з'являтися сумніви, що наведених доказів – зовнішня схожість, телефонні розмови – буде достатньо для того, щоби потому в суді довести провину затриманих.

      Натомість Геращенко стверджує, що представлені на брифінгу докази – це лише невелика частина зібраної правоохоронцями інформації.

      Сьогодені були оприлюднені десяті або соті долі тих доказів, які зібрані по цій справі. Всі докази займають тисячі годин прослуховування розмов, перехоплення електронних документів, факти, свідчення, тисячі годин відеозаписів,
      – зазначив Геращенко.

      ► Шо відомо про вбивство Павла Шеремета

      Журналіст Павло Шеремет загинув відомий журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху авто 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Це авто, в якому він їхав та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі – цивільній дружині загиблого.

      павло шеремет
      Павло Шеремет

      ► Про які деталі справи розповіли на брифінгу

      • Слідство провело понад 800 виїмок документів, зокрема у мобільних операторів.
      • Допитали понад 3 тисячі осіб, провели 47 експертиз, відпрацювали 577 будинків і близько 4300 квартир.
      • Перевірили 80 мільйонів телефонних з’єднань і 44 тисячі абонентів.
      • Дослідили відеозаписи з 21 камери спостереження.

      Слідство відкинуло всі версії вчинення злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні, шляхом ліквідації відомої особи". Правоохоронці підозрюють в організації та вбивсті журналіста Павла Шеремата 5 осіб. Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Імена підозрюваних:

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 провітряно-десантної бригади;
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик;
      • Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, музикант;
      • Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча";
      • Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума".

      За інформацією поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку. Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося.

      Цікаво: Чи може Росія бути причетною до вбивства Шеремета: відповідь Авакова

      Наступний етап, який веде слідство й сподівається невдовзі оприлюднити важливу інформацію, – ім'я замовника злочину. Президент Зеленський по завершенню брифінгу висловив сподівання – замовника "візьмуть" і це стане крапкою у розслідуванні цієї резонансної справи.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: рятувальну операцію закінчили, офіційно – 16 загиблих
      сьогодні
      27790
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:05 Найкращі ігри 2019 року: рейтинг Техно 24
      Михайло Года 28
      сьогодні , 19:35 Вбивство Шеремета: хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи
      Євгенія Мазур 990
      сьогодні , 19:11 Політика та кримінал: найгучніші арешти 2019 року
      211
      сьогодні , 19:02 Передноворічні санкції для "Північного потоку-2": як вони вплинуть на будівництво газопроводу
      Блог Соцмережі 2260
      сьогодні , 17:19 Що відомо про Андрія Антоненка Riffmaster, якого звинувачують у вбивстві Шеремета
      Вероніка Климська 2187
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук