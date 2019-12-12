Оприлюднена лише сота частина усіх доказів, – Геращенко про вбивство Шеремета

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що опублікована на брифінгу інформація щодо фігурантів у справі про вбивство Павла Шеремета – це лише сота частина зібраних доказів.

Про це Геращенко повідомив в ефірі 24 каналу.

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Після брифінгу МВС щодо затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета, у громадськості почали з'являтися сумніви, що наведених доказів – зовнішня схожість, телефонні розмови – буде достатньо для того, щоби потому в суді довести провину затриманих.

Натомість Геращенко стверджує, що представлені на брифінгу докази – це лише невелика частина зібраної правоохоронцями інформації.

Сьогодені були оприлюднені десяті або соті долі тих доказів, які зібрані по цій справі. Всі докази займають тисячі годин прослуховування розмов, перехоплення електронних документів, факти, свідчення, тисячі годин відеозаписів,

– зазначив Геращенко.

► Шо відомо про вбивство Павла Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув відомий журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху авто 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Це авто, в якому він їхав та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі – цивільній дружині загиблого.



Павло Шеремет

► Про які деталі справи розповіли на брифінгу

Слідство провело понад 800 виїмок документів, зокрема у мобільних операторів.

Допитали понад 3 тисячі осіб, провели 47 експертиз, відпрацювали 577 будинків і близько 4300 квартир.

Перевірили 80 мільйонів телефонних з’єднань і 44 тисячі абонентів.

Дослідили відеозаписи з 21 камери спостереження.

Слідство відкинуло всі версії вчинення злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні, шляхом ліквідації відомої особи". Правоохоронці підозрюють в організації та вбивсті журналіста Павла Шеремата 5 осіб. Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

Імена підозрюваних:

Яна Дугарь – бойовий медик 25 провітряно-десантної бригади;

Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик;

Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, музикант;

Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча";

Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума".

За інформацією поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку. Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося.

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Наступний етап, який веде слідство й сподівається невдовзі оприлюднити важливу інформацію, – ім'я замовника злочину. Президент Зеленський по завершенню брифінгу висловив сподівання – замовника "візьмуть" і це стане крапкою у розслідуванні цієї резонансної справи.