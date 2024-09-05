"Я не военный в Армия+": в Минобороны объяснили, как исправить эту ошибку

В Украине уже почти месяц работает приложение для военных Армия+. Однако некоторые военнослужащие столкнулись с проблемой, что приложение не идентифицирует их как военных.

По информации Минобороны, приложение может не распознавать военного, если операторы ТЦК и СП не внесли или неправильно внесли данные о службе в реестр "Оберіг". В этом случае, данные можно обновить без необходимости посещения военкомата.

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Как исправить популярную проблему в Армия+

В ведомстве отметили, что многие военные жалуются на то, что их не идентифицирует приложение Армия+ и спрашивают: "Я не военный в Армия+. Почему так?".

Минобороны указало на несколько возможных причин этой проблемы:

сейчас приложение доступно для военнослужащих ВСУ и Госспецслужбы транспорта. Для других Сил обороны Украины Армия+ будет доступна позже. Цифровизация должна коснуться всего войска;

операторы ТЦК и СП не внесли данные о военной службе в реестр Оберіг. Или внесли с ошибкой.

В то же время в Минобороны рассказали, что данные можно обновить без необходимости посещать ТЦК, воспользовавшись приложением Резерв+.

Как обновить данные в Армия+ / Фото Минобороны