За інформацією Міноборони, додаток може не розпізнавати військового, якщо оператори ТЦК та СП не внесли або неправильно внесли дані про службу у реєстр "Оберіг". В цьому випадку, дані можна оновити без необхідності відвідування військкомату.
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Як виправити популярну проблему в Армія+
У відомстві зазначили, що багато військових скаржаться на те, що їх не ідентифікує додаток Армія+ і запитують: "Я не військовий в Армія+. Чому так?".
Міноборони вказало на кілька можливих причин цієї проблеми:
- зараз застосунок доступний для військовослужбовців ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Для інших Сил оборони України Армія+ буде доступна згодом. Цифровізація повинна торкнутись всього війська;
оператори ТЦК та СП не внесли дані про військову службу в реєстр Оберіг. Або внесли із помилкою.
Водночас у Міноборони розповіли, що дані можна оновити без необхідності відвідувати ТЦК, скориставшись додатком Резерв+.
Як оновити дані в Армія+ / Фото Міноборони