Нужно ли проходить ВЛК после обновления данных через е-кабинет
Электронный кабинет военнообязанного заработает уже 18 мая. Он должен упростить воинский учет граждан. Сейчас многих украинцев интересует вопрос, нужно ли после того, как данные будут в системе, нужно будет проходить военно-врачебную комиссию.
Эти нюансы объяснил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV.
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Сейчас вопрос стоит исключительно в обновлении данных. Если мужчина будет приглашен на ВВК соответствующей повесткой, он придет и пройдет ВВК,
– отметил представитель Генштаба.
То есть, ответ – нет. Военнообязанному достаточно будет обновить данные в электронном кабинете.
"А сейчас подчеркиваю, вопрос стоит об обновлении данных", – добавил Глущенко.
Что после того как вы внесете свои данные
Обновленные данные через электронный кабинет попадают в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Во время проверки военно-учетных документов работники ТЦК имеют возможность подключиться к реестру или в телефонном режиме связаться с оператором, чтобы уточнить, или обновлены данные.
Что известно об обязательном обновлении данных
- 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации. Им предусмотрено, что все граждане Украины, которые подлежат постановке на воинский учет или находятся на воинском учете призывников, должны в течение 2 месяцев – 60 дней уточнить свои учетные данные.
- Сделать это можно будет через центры предоставления административных услуг (ЦНАП), электронный кабинет призывника или территориальные центры комплектования (ТЦК).
- Поскольку самая большая проблема ТЦК с самого начала полномасштабного вторжения – огромные очереди, внедрение электронного кабинета может быть действительно актуальным.
- Сейчас сложно сказать, успеют ли в ТЦК обновить данные всех мужчин, которые до сих пор этого не сделали в указанный срок.