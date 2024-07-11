Штрафы за уточнение учетных данных до 18 мая, а не после этой даты: что важно понимать

Те граждане, которые уточнили свои данные в ТЦК до 18 мая, должны повторить эту процедуру до 16 июля, в связи со вступлением в силу нового закона о мобилизации. В противном случае мужчин ждет административная ответственность и штраф.

До 16 июля осталось меньше недели. Поэтому, представитель Полтавского ТЦК и СП, майор Роман Истомин уточнил важные нюансы по этому поводу и объяснил, что будет, когда установленный срок для обновления учетных данных – пройдет.

Смотрите также Мобилизация в Украине: лишат ли уклонистов водительских удостоверений после 16 июля

Обновить повторно данные должны все мужчины

Представитель прежде всего отметил, что если человек уточнил данные до 18 мая, он должен сделать это снова после 18 мая.

"Проверяя данные конкретного лица в базе данных "Оберіг", оператор видит дату их обновления. Если гражданин не уточнил их в течение 60 дней, ему после 16 июля будет выписан штраф", – отметил Истомин.

После 16 июля суммы штрафов возрастут

После 19 мая суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют от 17 до 25 тысяч гривен. Для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 34 до 59 тысяч гривен.

Когда электронный документ недействителен

. Также представитель ТЦК подтвердил, что несоответствие данных электронного военного билета данным из электронного реестра "Оберіг"во время проверки документов.

По его словам, у тех, кто обновил свои данные в документе, отдельным пунктом стоит соответствующая отметка. В электронном документе она заметна при сканировании QR-кода.

Впрочем, если работники ТЦК обнаружат, что определенные пункты документа, который предъявило лицо, не совпадают с базой данных "Оберіг", такой военно-учетный документ – в электронной форме считается недействительным.