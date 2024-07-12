Какие штрафы предусмотрены для мужчин, которые не обновили свои данные до 16 июля

Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные до 16 июля. В противном случае их ожидает административная ответственность.

В частности, речь идет о штрафах. Они могут достигать нескольких тысяч гривен, пишет 24 Канал.

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Какие штрафы могут получить те, кто не обновляет свои данные

За первое нарушение законом предусмотрен штраф:

от 3 400 до 5 100 гривен в мирное время,

от 17 000 до 25 500 гривен в военное время или за повторное нарушение.

Также оштрафовать могут за отказ от повестки или неявку за ней в ТЦК:

в мирное время от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и от 17 000 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц.

в военное время от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц.

Если военнообязанные не выполнят свои обязанности по обновлению данных, то по решению суда их также могут временно ограничить в праве управлением автомобилем. Впрочем, невозможно лишить этого права лиц с инвалидностью и граждан, на содержании которых находятся лица с инвалидностью I и II групп или дети с инвалидностью.

К слову, наличие штрафа от ТЦК и открытого исполнительного производства можно проверить в автоматизированной системе исполнительного производства (АСВП).

"Если ТЦК наложил своим постановлением штраф на лицо, которое уклоняется от воинского учета, и это лицо не спешит добровольно его оплатить, это может грозить арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации", – добавили в Министерстве юстиции.