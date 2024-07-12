Зокрема, йдеться про штрафи. Вони можуть сягати декількох тисяч гривень, пише 24 Канал.

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Які штрафи можуть отримати ті, хто неоновить свої дані

За перше порушення законом передбачено штраф:

від 3 400 до 5 100 гривень у мирний час,

від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час або за повторне порушення.

Також оштрафувати можуть за відмову від повістки або неявку за нею до ТЦК:

у мирний час від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

у воєнний час від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.

Якщо військовозобов'язані не виконають свої обов'язки щодо оновлення даних, то за рішенням суду їх також можуть тимчасово обмежити у праві керуванням автомобілем. Втім, неможливо позбавити цього права осіб з інвалідністю і громадян, на утриманні яких перебувають особи з інвалідністю І та II груп або діти з інвалідністю.

До слова, наявність штрафу від ТЦК і відкритого виконавчого провадження можна перевірити в автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

"Якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації", – додали у Міністерстві юстиції.