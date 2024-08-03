Можно ли еще обновить военно-учетные данные в августе

Новым законом о мобилизации предусматривалось, что мужчины призывного возраста, а также женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, должны были обновить военно-учетные данные до 16 июля. На это им отводилось 2 месяца.

Уточнить данные можно было в "Резерв+", в ЦНАП и ТЦК. В то же время обновление информации об образовании, а также других расширенных сведений, происходило только в военкоматах. Поэтому после 17 июля тех, у кого такие данные отсутствуют, могут дополнительно вызвать в ТЦК, говорится в материале 24 Канала.

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Можно ли обновить данные в августе

Обновить данные можно в "Резерв+" и ТЦК и в августе. Впрочем, существует угроза штрафа за несвоевременное обновление военно-учетной информации.

Сейчас в стране продлено военное положение. Поэтому сумма штрафа для граждан составляет от 17 до 25 тысяч гривен.

Следует заметить, что штрафы не будут выписывать автоматически. Производство может быть открыто от 3 месяцев со дня обнаружения и до 1 года с момента совершения административного правонарушения. Кроме того, все будет происходить по процедуре – будет составлен протокол, выдано постановление суда.

О получении штрафов человек сможет узнать и через приложение "Дія."