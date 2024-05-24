Даже тем, кто выехал 20 лет назад: Минобороны четко ответило, кому нужно обновить данные
Источник:Минобороны Украины
В период с 18 мая по 16 июля военнообязанным нужно обновить свои военно-учетные данные. Касается это, в частности, украинцев, которые 10, а то и 20 лет назад выехали за границу.
Министерство обороны Украины подчеркивает необходимость обновления данных для украинцев, проживающих за рубежом. Несмотря на длительное время пребывания за пределами Украины, украинские граждане обязаны это сделать, соответствии с законом.
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Конституционная обязанность не зависит от места жительства
Согласно сообщению Минобороны, все граждане Украины, независимо от места жительства, должны выполнять свой долг защиты государства, как это предусмотрено статьей 65 Конституции Украины. Обновление данных возможно через дипломатические учреждения за рубежом.
Вы и в дальнейшем продолжаете быть гражданином Украины, а значит, обязаны выполнять свой конституционный долг по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.
Собственно, 18 мая 2024 года вступили в силу обновления законодательства по мобилизации. Украинцы имеют 60 дней на внесение актуальной информации о себе через различные каналы, в частности:
- территориальные центры комплектования;
- ЦНАПы;
- приложение Резерв+.
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Более широкий контекст: что нужно знать
- Около недели назад был введен электронный кабинет военнообязанного, доступный через мобильное приложение Резерв+. Программа упрощает процесс обновления данных для военнообязанных граждан Украины, в частности за ее пределами.
- Вечером 22 мая заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко подтверждала бешеную популярность программы Резерв+, что каждый день загружают десятки тысяч людей.
- Как констатировала украинская чиновница, уже более 800 тысяч человек обновили свои военно-учетные данные через мобильное приложение Резерв+. Это значительно больше, чем предполагали в оборонном ведомстве Украины.
- По словам украинского омбудсмена, граждане, которые обновят военно-учетные данные через программу обезопасят себя от статуса "уклонист", а также избавятся от необходимости прохождения военно-врачебной комиссии до отдельного решения ТЦК.
- Также Минобороны начало тестирование электронной очереди в территориальные центры комплектования, что имеет целью оптимизировать процедуру обновления данных для военнообязанных.