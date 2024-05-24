Даже тем, кто выехал 20 лет назад: Минобороны четко ответило, кому нужно обновить данные

В период с 18 мая по 16 июля военнообязанным нужно обновить свои военно-учетные данные. Касается это, в частности, украинцев, которые 10, а то и 20 лет назад выехали за границу.

Министерство обороны Украины подчеркивает необходимость обновления данных для украинцев, проживающих за рубежом. Несмотря на длительное время пребывания за пределами Украины, украинские граждане обязаны это сделать, соответствии с законом.

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Конституционная обязанность не зависит от места жительства

Согласно сообщению Минобороны, все граждане Украины, независимо от места жительства, должны выполнять свой долг защиты государства, как это предусмотрено статьей 65 Конституции Украины. Обновление данных возможно через дипломатические учреждения за рубежом.

Вы и в дальнейшем продолжаете быть гражданином Украины, а значит, обязаны выполнять свой конституционный долг по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Собственно, 18 мая 2024 года вступили в силу обновления законодательства по мобилизации. Украинцы имеют 60 дней на внесение актуальной информации о себе через различные каналы, в частности:

территориальные центры комплектования;

ЦНАПы;

приложение Резерв+.

Скачать Резерв+ можно как и на андроид в Google Play Market , так и на IOS в App Store

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Более широкий контекст: что нужно знать